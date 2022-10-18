Sinop gündem haberleri | Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere gezi düzenlendi - Son Dakika
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Sinop gündem haberleri | Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere gezi düzenlendi

18.10.2022 15:42
Sinop gündem haberleri | Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere gezi düzenlendi

Sinop haberleri... Sinop Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında bir grup öğrenci kentin tarihi ve turistlik mekanları gezdi.

Sinop Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında bir grup öğrenci kentin tarihi ve turistlik mekanları gezdi.

İlçe ve köylerde eğitim gören çocukların kenti daha iyi tanımaları amacıyla başlatılan söz konusu proje kapsamında Durağan ilçesinden bir grup öğrenci kent merkezine getirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Afet Koordinasyon Merkezi Salonunda düzenlenen kahvaltıda öğrencilere bir araya geldi.

Karaömeroğlu çifti burada öğrencilerle bir süre sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Karaömeroğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlimizi Tanıyalım Projesi"nin bu yıl ikinci aşamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Sinop'un tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini de belirten Karaömeroğlu şunları söyledi;

"Özellikle ilçelerde ve köylerde bulunan çocuklarımıza Sinop'u tanıtma ve göstermeye yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu çocuklarımız il dışına gittiklerinde ilimizin bir kültür elçisi olacaklar. Bunun için önce Sinop'u tanımaları lazım ki il dışına gittiklerinde Sinopumuzu en iyi şekilde temsil edebilsinler ve tanıtabilsinler. "

Öğrenciler daha sonra rehber eşliğinde kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Durağan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop gündem haberleri | Sinop'ta 'İlimizi Tanıyalım Projesi' kapsamında öğrencilere gezi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop gündem haberleri | Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere gezi düzenlendi - Son Dakika
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