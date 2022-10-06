Sinop gündem haberleri | Sinop'ta kestane balı rekoltesi 150 ton oldu

Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Tabak, bu sezon 150 ton civarında kestane balı rekoltesi elde edildiğini bildirdi.

Tabak, AA muhabirine, birliklerine 425 üyenin kayıtlı olduğunu söyledi.

Geçen sezon 300 ton olan kestane balı rekoltesinin bu sezon çeşitli olumsuzluklar nedeniyle 150 tona kadar düştüğünü belirten Tabak, rekoltedeki azalmanın sebeplerinin başında kestane gal arısı ve ani iklimsel değişikliklerin geldiğini anlattı.

Başta Türkeli yöresindeki üreticiler olmak üzere bazı üyelerinin bal hasadı yapamadığını dile getiren Tabak, şöyle devam etti:

"Sezona mayıs ayında çiçeklerin bol olduğu güzel havayla başladık. Daha sonra kurak bir dönemle devam ettik. Kestaneler açarken yağmur yağdı, ardından sıcak rüzgar esti. Dolayısıyla ummadığımız iklimsel değişiklik yaşadık. Bu olumsuz etkenlere kestane gal arısının verdiği zarar eklenince üreticilerimizin bir kısmı mağdur duruma düştü. Geçen yıl kovan başına 12-13 kilogram bal alan bir kişi, bu sezon 5-6 kilogram ancak alabiliyor."

Tabak, rekoltedeki düşüşün fiyatı yükselttiğine işaret ederek, "Fiyatlarda dengesizlik oluştu. İlerleyen zamanlarda kestane ve bal üretiminde en büyük sorun olarak kestane gal arısı karşımıza çıkacak. Geçen yıl Türkeli ilçemizde ilk kez görüldü. Bu ilçemizdeki kestane ağaçlarını istila etti. Ayancık ve kısmen de olsa Erfelek ilçemizde de bu böcek görüldü. Böyle giderse seneye kestane ve balda daha fazla düşüş görebiliriz." ifadelerini kullandı.