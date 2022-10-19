Sinop gündem haberleri | Sinop'ta muhtarlar günü kutlandı - Son Dakika
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Sinop gündem haberleri | Sinop'ta muhtarlar günü kutlandı

19.10.2022 12:38
Sinop gündem haberleri | Sinop'ta muhtarlar günü kutlandı

Sinop haberine göre Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Hasan Koyuncu, yaptığı açıklamada, muhtarlık müessesesinin 193 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Koyuncu, "Muhtarlık müessesi, Osmanlıdan cumhuriyete taşınan ender kurumlardan birisidir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Daha anlaşılabilir bir ifade ile devlet vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muhtar, demokrasinin temel taşıdır' sözüne atıfta bulunan Hasan Koyuncu, "Bu yıl 6'ncısını kutladığımız bu günü bizlere Muhtarlar Günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, daire müdürleri ve köy ile mahalle muhtarı katıldı.

Kaynak: AA
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