Sinop gündem haberleri: Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan apartman ve bitişiğindeki binalar boşaltıldı - Son Dakika
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Sinop gündem haberleri: Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan apartman ve bitişiğindeki binalar boşaltıldı

12.10.2022 14:10
Sinop gündem haberleri: Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan apartman ve bitişiğindeki binalar boşaltıldı

Sinop gündem haberine göre Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan 5 katlı apartman ile bitişiğindeki 3 bina tahliye edildi.

Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan 5 katlı apartman ile bitişiğindeki 3 bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta bir inşaat alanının yanındaki 5 katlı apartmanın temelinde toprak kayması meydana geldi.

Duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartman gece saatlerinde tahliye edildi. Bölgede güvenlik tedbiri alınarak yıkılma tehlikesi olan apartmanın bitişiğindeki üç bina da boşaltıldı.

Apartmanın yıkılmaması için vinçlerle yan duvarına destek verildi.

Sinop Belediyesi yetkilileri, yapılan incelemenin ardından apartmanın kontrollü olarak yıkılmasının planlandığını söyledi.

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Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop gündem haberleri: Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan apartman ve bitişiğindeki binalar boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop gündem haberleri: Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan apartman ve bitişiğindeki binalar boşaltıldı - Son Dakika
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