Duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartman gece saatlerinde tahliye edildi. Bölgede güvenlik tedbiri alınarak yıkılma tehlikesi olan apartmanın bitişiğindeki üç bina da boşaltıldı.

Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop gündem haberleri: Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan apartman ve bitişiğindeki binalar boşaltıldı - Son Dakika

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