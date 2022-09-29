Son dakika haberi: SİNOP'TA ŞELALE ZİYARETİNDE AĞAÇ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi: SİNOP'TA ŞELALE ZİYARETİNDE AĞAÇ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI

29.09.2022 16:17

Son dakika haberlerine göre SİNOP'taki Tatlıca Şelaleleri'nde gezen ziyaretçilerin üzerine ağaç devrildi.

SİNOP'taki Tatlıca Şelaleleri'nde gezen ziyaretçilerin üzerine ağaç devrildi. Olayda, Yaşar Pendik ve Elvan Sümer hayatlarını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine, saat 13.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle ağaç devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ağaç gövdesinin altında kalan Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Ağacın devrilmesiyle yaralanan İsmail Sümer de ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedenleri, hastane morguna görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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HABER Esra AKSU SİNOP, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Erfelek, Pendik, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: SİNOP'TA ŞELALE ZİYARETİNDE AĞAÇ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: SİNOP'TA ŞELALE ZİYARETİNDE AĞAÇ DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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