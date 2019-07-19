SİNOP Güvercinlerin yuva yaptığı balkonunu kullanmıyor
1 saat önce
Güvercinlerin yuva yaptığı balkonunu kullanmıyorSinop'ta oturan emekli Azmi Gül (66), yuva yapan güvercinleri rahatsız etmemek için bir aydır dairesinin balkonunu kullanmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:18 Kaynak: DHA
Güvercinlerin yuva yaptığı balkonunu kullanmıyor Sinop
'ta oturan emekli Azmi Gül (66), yuva yapan güvercinleri rahatsız etmemek için bir aydır dairesinin balkonunu kullanmıyor.
Kuzey Kent mevkiinde oturan Azmi Gül'ün evinin balkonuna güvercinlerin yuva yaptığını fark etti. Yavruları da olan güvercinleri rahatsız etmek istemeyen Gül, bir aydır balkona çıkmıyor. Güvercinleri yem ve suyla besleyen Gül, yuvalarının temizliğini yapıyor.
Balkonunda güvercinlerin yuva yaptığını anlatan Azmi Gül, Bir ay önce her balkona girdiğimizde güvercin uçtuğunu gördük. Çekyatın arkasına baktığımızda iki tane güvercin yumurtası olduğunu fark ettim. Sonra yumurtadan güvercinlerin çıktı. Anneleri dışardan yiyecek getirip bunları beslemeye çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bulgur, mısır unu ve pilav gibi şeyler vererek beslemeye çalıştık. Yaklaşık bir aydan beri buradalar. Bende onları rahatsız etmemek için balkonu kullanmıyorum dedi.
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