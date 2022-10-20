Sinop haber: Sinop'ta 3 kişiyi darbedip araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sinop haber: Sinop'ta 3 kişiyi darbedip araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı

20.10.2022 13:27
Sinop haber: Sinop'ta 3 kişiyi darbedip araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı

Sinop haberleri... Sinop'un Boyabat ilçesinde darbettikleri 3 kişinin bulunduğu araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde darbettikleri 3 kişinin bulunduğu araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Erenlik Tepesi'nde, park halindeki araçta oturan E.G, U.K. ve M.M.A'nın yanına gelen O.Y.Ç. ile O.K, araçtaki ses sistemini istedi.

Ses sistemini vermeyen ve araçtan inen 3 kişiyi, silah ve bıçak göstererek yeniden arabaya bindirip çevre yoluna götüren ve burada darbeden zanlılar, araçtaki ses sistemini söktürüp kendi araçlarına taktırdıktan sonra kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma yürüten Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, O.Y.Ç. ile O.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, tabanca, tüfek, 2 bıçak ve beyzbol sopası ele geçirildi. Ses sistemi ise sahibine teslim edildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada da şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı, şehrin huzur ve güvenliği için vatandaşın yanında oldukları belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop haber: Sinop'ta 3 kişiyi darbedip araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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