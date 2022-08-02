Dolgun ve Tuzlu'nun polis memuru olduğu, Dolgun'un tatil için memleketine geldiği öğrenildi.

Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı 'Kimse neden yaptığımı sormadı' diyerek açıkladı!

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop haber! Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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