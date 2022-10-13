Sinop haber: Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkılacak

Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartman kontrollü yıkılacak.

Vali Erol Karaömeroğlu, beraberinde Belediye Başkanı Barış Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ile İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta bir inşaat alanının yanındaki, yıkılma tehlikesi oluşan ve boşaltılan apartmanda incelemelerde bulundu.

Apartman ve çevresindeki binaların sakinleriyle konuşan Karaömeroğlu, yetkililerden binanın son durumu hakkında bilgi aldı.

Karaömeroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yanındaki inşaat alanında yapılan temel kazısıyla 11 Ekim gecesi 5 katlı apartmanın, bitişiğindeki binadan 15 santimetre ayrıldığını, 7 santimetre de arkaya doğru yattığını belirtti.

Riskli duruma gelen binanın hemen tahliye edildiğini, binanın kontrollü yıkılacağını anlatan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Hemen o gece insanlarımızı güvenli bir şekilde tahliye ettik. 3306 sayılı Riskli Bina Yönetmeliği ve kanununa göre de Belediyemiz ve Çevre Şehirciliğimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Bizim için önemli olan insanlarımız can güvenliği. Mal yerine gelir ama can yerine gelmez. Gerekli tedbirleri aldık. En kısa sürede bina Belediye tarafından yıkılacak. Vatandaşlarımıza zarar veren müteahhit, gerekirse yeniden bitişik bir inşaat yapıp vatandaşlarımızın zararlarını karşılayacak."

Vatandaşların apartmana girip bütün eşyasını almak istediğini ancak bunun çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, "Vatandaş içerideyken bina yıkılabilir. Böyle bir riske giremeyiz. Bu tür riskli yapılara eşya almak için vatandaşımızın girişine izin veremiyoruz. Çünkü insanlarımızın can güvenliği bizim için daha önemli. Yasal mevzuat tamamlanır tamamlanmaz yıkacağız. Belediyemiz tarafından işlemler devam ediyor. 3 gün içinde halledecekler." ifadelerini kullandı.

Kentte yıkılma tehlikesi olan 5 katlı apartman ile bitişiğindeki 3 bina tahliye edilmiş, apartmanın yıkılmaması için vinçlerle yan duvarına destek verilmişti.