Sinop haber | Sinoplular, Ayancık sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına anaokulu yaptırdı - Son Dakika
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Sinop haber | Sinoplular, Ayancık sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına anaokulu yaptırdı

16.10.2022 16:20
Sinop haber | Sinoplular, Ayancık sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına anaokulu yaptırdı

Sinop gündem haberine göre Sinop Ayancık'ta geçen yıl yaşanan sel afetinin ardından Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) ve Sinoplu hayırseverler tarafından ilçeye yaptırılan Babaçay Anaokulu törenle hizmete açıldı.

Sinop Ayancık'ta geçen yıl yaşanan sel afetinin ardından Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) ve Sinoplu hayırseverler tarafından ilçeye yaptırılan Babaçay Anaokulu törenle hizmete açıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) ve Sinoplu hayırseverler tarafından ilçeye anaokulu yaptırıldı. Babaçay Anaokulu anahtar teslim törenine Vali Vekili Ali Osman Bulat, ilçe kaymakamları, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, siyasi parti temsilcileri, SİNDEF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği açılış için 400'ü Gaziosmanpaşa'da olmak üzere İstanbul'da yaşayan 4 bin Sinoplu, SİNDEF'in düzenlediği organizasyonla Ayancık ilçesine gitti. Açılışta konuşan Vali Vekili Ali Osman Bulat ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, gelecek nesillere aktarılan anaokulunun ilçeye hayırlı olmasını dilerken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

USTA: ALLAH BİR DAHA BU TÜR AFETLERİ BİZLERE YAŞATMASINGaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "11 Ağustos 2021'de kaybettiğimiz şehitlerimizi ve bugün Bartın'daki şehitlerimizi yad ediyorum. Allah bir daha bu tür afetleri bizlere yaşatmasın. 1 yıl geçtikten sonra deresinin, köprüsünün, binalarının yok olduğu Ayancık'ın tamamen yapılmış şeklinden sonra güzel bir okulla buluşturuluyor olması da bizim açımızdan mutluluk verici. İnşallah kısa sürede tüm eksiklerini tamamlamış olur. Karadeniz'in kaderi bu. Karadeniz'de yaşamak, bedel ödemeyi gerektirir; afetle depremle yangınla uğraşıyoruz. İnşallah yaşamamış oluruz diyoruz" ifadelerini kullandı.KAYA: ÇOCUKLARIMIZA İYİ BİR HİZMET VERMEYİ HEDEFLİYORUZAyancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ise "Mülkiyeti belediyemize ait olan arsa üzerinde 640 metrekare kurulum alanı olan, iki katlı anaokulu. SİNDEF Yönetim Kurulu ve iş adamlarımızın desteğiyle yapılmıştır, hepsine teşekkür ediyoruz. Burada geleceği planlayarak çocuklarımıza iyi bir hizmet vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran da "Bu şekilde acıların hayra vesile olmasını istemezdik. Çünkü burada 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Netice itibarıyla her şeyde hayır aramak lazım. Onların anısını yaşatmak adına sınıflara çocukların adını koyacağız. Geçen sene 23 Ekim'de temelini attık, bugün itibarıyla da anahtarını da belediye başkanımıza teslim etmiş olduk.  Ayrıca İstanbul'da 300 kişilik yurt inşaatımızın temelini 2023 yılında atacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop haber | Sinoplular, Ayancık sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına anaokulu yaptırdı - Son Dakika

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