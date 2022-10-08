Sinop haberi... Sinop'ta apartman dairesinde yangın: Mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika
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Sinop haberi... Sinop'ta apartman dairesinde yangın: Mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi

08.10.2022 12:09

Sinop bölgesinden gelen habere göre Sinop'ta apartman dairesinde yangın: Mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta apartman dairesinde yangın: Mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Evde mahsur kalan kişiler itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre yangın, Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 11 adresindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi.

Sabah saatlerinde meydana gelen ve Rıdvan Öztürk'e ait evde çıkan yangına, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında evde yaşayan vatandaşların, itfaiye merdiveni yardımıyla evden tahliyesi yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, evdeki eşyalar küle döndü.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop haberi... Sinop'ta apartman dairesinde yangın: Mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop haberi... Sinop'ta apartman dairesinde yangın: Mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika
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