Sinop haberi: Sinop'ta "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler spor yapma imkanı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop haberi: Sinop'ta "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler spor yapma imkanı buluyor

19.10.2022 18:06
Sinop haberi: Sinop'ta "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler spor yapma imkanı buluyor

Sinop haberi: Sinop Valiliğince hazırlanan "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler farklı dallarda spor yapma imkanı buldu.

Sinop Valiliğince hazırlanan "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler farklı dallarda spor yapma imkanı buldu.

Sinop Valiliğince hayata geçirilen ve çeşitli kurumların desteğiyle uygulanan "Özelim Projesi" kapsamında Merkez Yeni Spor Salonu'nda program gerçekleştirildi.

Etkinlikte özel gereksinimli bireylere 13 antrenör ve 40 görevli personel tarafından 110 katılımcı ile atletizm, badminton, masa tenisi, jimnastik, tenis, judo, güreş, yüzme ve bocce branşlarında eğitim verildi.

Geçen yıl başlatılan bu yıl da devam ettirilecek projenin açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, "Eşim Filiz Karaömeroğlu Hanımefendinin himayesinde, 2021 yılında başladığımız ve bu yıl da devam ettireceğimiz Özelim Projesi ile özel bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Karaömeroğlu, özel gereksinimli bireylerin kapalı ev ortamlarında hareketsiz kalmalarının olumsuzluklarını anlatarak, "Özel gereksinimli bireylerimizin bedensel, psikolojik, sosyal ve akademik olarak ilerlemelerini sağlamak için Sinop'ta 'Özelim Projesi'ni başlattık. Bu proje ile özel gereksinimli bireylerin birbirlerinden ve toplumdan uzaklaşmasının önüne geçerek, bulundukları çevrede spora, sanata, sosyal ve toplumsal faaliyetlere olan ilgilerinin artmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Karaömeroğlu ve beraberindekiler, özel gereksinimli bireylerle masa tenisi, bocce, voleybol ve badminton oynadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Sinop politika haberleri... Rosatom: 'Türkiye ile Sinop'taki nükleer güç santrali için görüşmelere başladık' Sinop politika haberleri... Rosatom: 'Türkiye ile Sinop'taki nükleer güç santrali için görüşmelere başladık' Rize haber: Rize'de okulların basket potalarını meslek lisesi öğrencileri yapıyor Rize haber: Rize'de okulların basket potalarını meslek lisesi öğrencileri yapıyor

Atletizm, Tenis, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop haberi: Sinop'ta 'Özelim Projesi' ile özel gereksinimli bireyler spor yapma imkanı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 00:13:07. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop haberi: Sinop'ta "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler spor yapma imkanı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement