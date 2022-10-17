SİNOP'ta tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sinop- Boyabat kara yolu Dranaz Tüneli içinde meydana geldi. Emre E. (23)'nin kullandığı 52 HH 990 plakalı otomobil, Mehmet B. (66) idaresindeki 19 RF 013 plakalı hafif ticari araç ve Yaşar M.(58) yönetimindeki 57 AFF 090 plakalı hafif ticari araç, tünel içinde çarpıştı. Kazada araçlardaki Yaşar M.(58), Arife M.(28), Şehri M.(57), Emre E. ve Havva B.(58), yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kaldırıldıkları Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Araçlar, çekiciler yardımı ile tünel içerisinden kaldırılırken, çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Boyabat, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI - Son Dakika

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