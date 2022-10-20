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Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop haberleri... 'Elektronik Kelepçe' Sinop'ta kadına şiddeti önledi - Son Dakika

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