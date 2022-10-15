Sinop haberleri: Gerze'de kıraathanede kumar baskını - Son Dakika
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Sinop haberleri: Gerze'de kıraathanede kumar baskını

15.10.2022 11:31
Sinop haberleri: Gerze'de kıraathanede kumar baskını

Sinop habere göre Sinop'un Gerze ilçesinde kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 3 kişi ile kumar oynanmasına yer sağlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 3 kişi ile kumar oynanmasına yer sağlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gerze ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan baskında çeşitli oyun gereçlerinin yanı sıra şahısların borç bilgileri yer alan defter ve 2 bin 140 TL nakit para ele geçirildi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 3 kişiye 5 bin 457 TL idari para cezası uygulanırken kumar oynanmasına imkan sağlayan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop haberleri: Gerze'de kıraathanede kumar baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop haberleri: Gerze'de kıraathanede kumar baskını - Son Dakika
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