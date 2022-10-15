Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gerze ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan baskında çeşitli oyun gereçlerinin yanı sıra şahısların borç bilgileri yer alan defter ve 2 bin 140 TL nakit para ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop haberleri: Gerze'de kıraathanede kumar baskını - Son Dakika

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