Sinop haberleri | Sinop'ta durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Sinop haberleri | Sinop'ta durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

13.10.2022 11:52
Sinop haberleri | Sinop'ta durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Sinop haberi: Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içindeki iki şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet çakı, 2 gram metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içindeki iki şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet çakı, 2 gram metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce 13Ekim'de durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda 1 adet çakı, 2 gr metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop haberleri | Sinop'ta durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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