Son Dakika Haberleri: SİNOP-Hakkari Şehidi Uzman Onbaşı İdris Gezer son yolculuğuna uğurlandı
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SİNOP-Hakkari Şehidi Uzman Onbaşı İdris Gezer son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Hakkari Şehidi Uzman Onbaşı İdris Gezer son yolculuğuna uğurlandı.

SİNOP- Hakkari Şehidi Uzman Onbaşı İdris Gezer son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:10 Kaynak: DHA
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