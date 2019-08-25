SİNOP-Hakkari Şehidi Uzman Onbaşı İdris Gezer son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Hakkari Şehidi Uzman Onbaşı İdris Gezer son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:10 Kaynak: DHA
SİNOP- Hakkari Şehidi Uzman Onbaşı İdris Gezer son yolculuğuna uğurlandı
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