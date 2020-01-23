Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi - Son Dakika

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi

6 saat önce

İstanbul-Sinop uçuşunu gerçekleştiren uçağın Sinop Havalimanına inmeden kısa süre önce duyulan büyük patlama sesi herkese korku dolu anlar yaşattı.

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi, System.String[]

İstanbul- Sinop uçuşunu gerçekleştiren uçağın Sinop Havalimanına inmeden kısa süre önce duyulan büyük patlama sesi herkese korku dolu anlar yaşattı.


Uçak Sinop Havalimanına inişe geçmeden kısa bir süre önce büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin ardından tüm sistemlerin kısa süre kesildiği öğrenilirken, uçak güvenli bir şekilde havaalanına indi.


Görevlilerden alınan bilgiye göre, patlama sesinin havaalanı yakınına yıldırım düşmesi sonucu oluştuğu öğrenildi. - SİNOP

İstanbul, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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