Sinop Havalimanı yakınına yıldırım düştü - Son Dakika
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Sinop Havalimanı yakınına yıldırım düştü

7 saat önce

Sinop'ta havalimanı yanındaki araziye yıldırım düştü.

Sinop Havalimanı yakınına yıldırım düştü, System.String[]

Sinop'ta havalimanı yanındaki araziye yıldırım düştü.

Bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.


Akliman mevkisinde bulunan Sinop Havalimanı yanındaki araziye yıldırım isabet etmesi sonucu alandaki bazı ağaçlar zarar gördü.


Havalimanı kulesine yakın bölgeye isabet eden yıldırım nedeniyle Vali Vekili Abdullah Şahin ve beraberindeki heyet, alanda incelemede bulundu.


Şahin yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım düşmesi nedeniyle havalimanındaki uçak seferleriyle ilgili olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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