Sinop Hem Minik Öğrencilere "Kodlamayı" Tanıtıyor

Sinop
Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından minik öğrencilere kodlamayı tanıtıcı proje hayata geçirildi.
HEM Müdürü Turgay Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halk Eğitim Merkezi hem kodluyor hem de öğretiyor" projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik kodlama programı hazırladıklarını söyledi.
Kodlama programı kapsamında anaokulu öğrencilerini, öğretmenleriyle HEM'e davet ettiklerini anlatan Altun, "Öncelikle öğrencilerimizi kurumumuz bünyesinde bulunan tüm kursları gezdiriyoruz. Başta dokuma, seramik, gemi yapımı, dikiş nakış, resim gibi kursları gezdirerek yaptığımız faaliyetleri tanımalarını sağlıyoruz." dedi.
Gezinin ardından bir saat boyunca bilgisayar öğreticisi Zafer Açıksöz tarafından minik öğrencilere "kodlamaya giriş" dersi verdiklerini belirten Altun, "Anaokulu öğrencileri okuma yazma bilmediği için Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı sitede kodlamaya giriş bölümü var. O bölüm kullanılarak kodlamayla ilgili ilk girişlerini öğretiyoruz. Bu konuda hem farkındalık oluşuyor hem de öğrencilerimiz değişik meslekleri tanıyarak etkinlik yapmış oluyor." diye konuştu.
Altun, proje kapsamında il merkezindeki 8 anaokulu öğrencilerini davet ettiklerini, ilerleyen günlerde merkeze bağlı tüm köylerdeki anaokullarına da projeyi sunmayı hedeflediklerini kaydetti.