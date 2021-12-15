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Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

15.12.2021 14:38
Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop heyeti olarak Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını bildirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop heyeti olarak Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve diğer ilgililerin de katılımıyla yaptıkları ziyaretlerde kentin sorun ve taleplerinin ilgili bakanlara iletildiğini vurguladı.

Heyet olarak ilk görüşmeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le yaptıklarını ifade eden Maviş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızla Sinop merkez ve ilçelerinde yapımı devam eden ve yeni planlanacak olan yatırımlarla ilgili konuları görüştük. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile devam eden projelerimizi ele aldık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sinop Meydan Projesi ve ilçelerdeki çalışmaları değerlendirdiğimiz ziyaretlerimiz kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de ilimizdeki yatırımları görüşerek desteklerinden ötürü teşekkür ettik."

Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Milletvekili, AK Parti, Ankara, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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