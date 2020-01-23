Sinop için hepsi bir oldu - Son Dakika

Sinop'ta AK Parti, CHP ve İYİ Parti İl Başkanlarının Sinop için buluşması kamuoyunda takdirle karşılandı.



AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, CHP İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ve İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz Şanlan, yemekte bir araya gelerek, kentte yapılacak hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Üç il başkanının bir araya geldiği fotoğraf, il başkanları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yapılan paylaşım, kısa sürede büyük beğeni topladı. Üç partinin bir araya gelerek Sinop için fikir alışverişinde bulunması kamuoyunda takdirle karşılandı.



"Sinop için omuz omuza"



Bu ezber bozan kareyi gören vatandaşlar, il başkanlarını yaptıkları yorumlarla tebrik ettiler. Vatandaşlar, sosyal medyada paylaşılan bu kareye; "Sinop için omuz omuza mücadele özlenen bir tablodur. Siyaseti bir kenara bırakarak omuz omuza vermek, mutlu şehir Sinop'a yakışan bir davranış. Bir ilin gelişebilmesi siyasi çatışmalarla değil, birlik ve beraberlikle olur. Görünen bu kare, yarınlar için oldukça ümit verici. Her bir başkanı da ayrı ayrı tebrik ediyoruz" şeklinde yorumlar yaptılar. - SİNOP