SİNOP İcra yoluyla alınan çocuklar, yeniden anneye verildi - Son Dakika

SİNOP İcra yoluyla alınan çocuklar, yeniden anneye verildi

İcra yoluyla alınan çocuklar, yeniden anneye verildiSİNOP'un Ayancık ilçesinde boşanma davası devam eden A.Ü. mahkeme kararı ile anne Güldane Ü.'de (34) kalan 12 ve 10 yaşındaki kızlarını icra yoluyla aldı.

İcra yoluyla alınan çocuklar, yeniden anneye verildi

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SİNOP'un Ayancık ilçesinde boşanma davası devam eden A.Ü. mahkeme kararı ile anne Güldane Ü.'de (34) kalan 12 ve 10 yaşındaki kızlarını icra yoluyla aldı. Çocuklar, itiraz üzerine mahkeme kararı ile yeniden anneye verildi.

Ayancık ilçesinde 14 yıllık eşi A.Ü. ile arasında 3 yıldır boşanma davası görülen Güldane Ü.'nün kızları, E.Ü. (12) ve F.Ü., (10) iddiaya göre babalarına gitmek istemedi. Bunun üzerine baba, aile mahkemesine müracaat ederek, icra yoluyla kızlarını almak istediğini beyan etti. Savcı talimatıyla Ünsal'ın evine icra memurları ve 2 polis memuru gitti. Çocuklar alınarak babalarına teslim edildi. Annenin itirazı üzerine mahkeme kararı ile çocuklar yeniden anneye verildi.

Güldane Ü., çocuklarının elinden alındığını belirterek "Bu süreç içerisinde çok zorluklar yaşadık. Yeniden başvurduk ve çocuklarımı savcılık kanalıyla aldık. Çok şükürler olsun. Şuan yanımdalar. Bu süreç içerisinde ne oldu ne bitti bilmiyorum. Azmin sonu başarıdır ve biz bunu kazandık" diye konuştu.

Ayancık, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİNOP İcra yoluyla alınan çocuklar, yeniden anneye verildi - Son Dakika

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