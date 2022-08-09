Temmuzda Sinop'ta 4 bin 986 kişiye trafik cezası uygulandı - Son Dakika
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Temmuzda Sinop'ta 4 bin 986 kişiye trafik cezası uygulandı

09.08.2022 13:22
Temmuzda Sinop'ta 4 bin 986 kişiye trafik cezası uygulandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Temmuz ayı trafik denetim raporunu yayımladı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Temmuz ayı trafik denetim raporunu yayımladı. Emniyet sorumluluk alanı raporuna göre 4 bin 986 kişiye ceza kesilirken listenin başında gelen tekrar hız cezası oldu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Temmuz ayında 37 bin 762 araç kontrol edildi. Denetimlerde toplamda 4 bin 986 sürücüye cezai işlem uygulandı. Hız ihlali cezası liste başında yerini koruyarak bin 786 oldu. 352 araç trafikten men edildi, 102 sürücünün belgesi geri alındı.

Rapora göre denetlenen 37 bin 762 araçtan; 369 kişiye fenni muayene yaptırmamaktan, 187 kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan, 991 kişiye hatalı parktan, 94 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 98 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 125 kişiye trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 85 araca mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 23 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 13 kişiye hatalı sollamadan, 12 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 749 kişiye ise diğer kural ihlallerinden ceza kesildi. Ayrıca 153 araç trafikten men edilirken, 103 araç sürücüsünün ise ehliyetine el konuldu.

Temmuz ayında Sinop'ta meydana gelen 59 yaralanmalı trafik kazasında toplam 97 kişinin yaralandığı, 56 maddi hasarlı kaza yaşandığı kaydedildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Temmuzda Sinop'ta 4 bin 986 kişiye trafik cezası uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Temmuzda Sinop'ta 4 bin 986 kişiye trafik cezası uygulandı - Son Dakika
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