Sinop'un bir aylık asayiş raporu - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'un bir aylık asayiş raporu

04.08.2022 10:48
Sinop'un bir aylık asayiş raporu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda temmuz ve ağustos ayını kapsayan toplam rapor yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda temmuz ve ağustos ayını kapsayan toplam rapor yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından temmuz ile ağustos ayı arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından uygulanan şok uygulamaların raporu yayımlandı. Rapora göre 1 ayda 30 adli mercilerce aranan şahıs yakalandı, 17 kişi tutuklandı. Yapılan arama ve baskınlarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ile 86 fişek, 213 litre etil alkol, 70 bin adet makaron, 41 gram metamfetamin, 7,7 gram bonzai, 1,5 gram esrar ve 146 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP

YORUMLAR
500
Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'un bir aylık asayiş raporu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:49:53. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'un bir aylık asayiş raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement