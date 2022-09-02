Sinop'un bir aylık asayiş raporu - Son Dakika
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Sinop'un bir aylık asayiş raporu

02.09.2022 13:03
Sinop'un bir aylık asayiş raporu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda ağustos ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda ağustos ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 3 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu yayımlandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 13 aranan şahıs yakalandı, 10 kişi tutuklandı, 6 adet ruhsatsız tabanca ile 25 adet fişek ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 2 litre etil alkol, 105 bin 800 adet sahte bandrollü makaron ile 20 kg kıyılmış tütün yakalandı. Kent merkezinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında ise 36 kök Hint keneviri, 62,77 gram metamfetamin, 37,84 gr esrar ve 63 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'un bir aylık asayiş raporu - Son Dakika

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