Sinop'ta kent trafiği aralıksız denetleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta kent trafiği aralıksız denetleniyor

29.08.2022 13:32
Sinop'ta kent trafiği aralıksız denetleniyor

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü kamera ve plaka tanıma sistemi üzerinden düzenli olarak trafik denetimlerini sürdürüyor, kurallara uyulmaması halinde ise araç plakalarına ilgili maddelerden ceza kesiliyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü kamera ve plaka tanıma sistemi üzerinden düzenli olarak trafik denetimlerini sürdürüyor, kurallara uyulmaması halinde ise araç plakalarına ilgili maddelerden ceza kesiliyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında sürücülerin trafik kurallarına uymayarak herhangi bir olumsuzluğa ve huzursuzluğa mahal vermeleri hususunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden kontrollerini sağlayan ekipler, ayrıca kemer kullanımı, geçiş önceliğine uyulmaması, ışık ve tabela ikazlarına uyulmaması ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılması gibi olumsuzluk yaşatabilecek durumlarda harekete geçiyor. Araç sahiplerinin tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleniyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde olumsuz ve tehlikeli davranışta bulunanlarla etkin olarak mücadele edilmesi, can ve mal emniyeti ile trafik güvenliğinin sağlanabilmesi, vatandaşlarımızın trafikte huzurlu bir şekilde seyahat etmesi amacıyla düzenli olarak trafik denetimleri yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde seyir halinde emniyet kemeri kullanılmaması, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin koruma başlığı ve gözlüğü kullanmaması, kavşaklarda geçiş önceliğine uyulmaması, yaya ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkının verilmemesi, ışık ve tabela ikazlarına uyulmaması, seyir halinde iken cep telefonu veya haberleşme cihazlarını ele alarak kullanılması şeklinde kusurlu görülen araç sahiplerinin tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmektedir. Güvenli yollar mutlu şehir sloganıyla denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

YORUMLAR
500
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Terör örgütünün Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli, adliyeye sevk edildi Terör örgütünün Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli, adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta kent trafiği aralıksız denetleniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:09:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta kent trafiği aralıksız denetleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement