Sinop il genel meclisi, 'Barış Pınarı Harekâtı'na' destek verdi

Sinop İl Genel Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.



Sinop İl Genel Meclisi toplantı salonunda meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşen basın açıklamasında İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, "Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat, Türkiye'nin bir tercihi değildir, bir zorunluluktur. Çünkü sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güven vaat etmektedir. Özellikle terör örgütlerinin eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demokratik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve huzuruna katkı sunacağına inanıyoruz. Allah, ordumuza ve askerimize yardımcı olsun." dedi.



Ardından söz hakkı alarak kürsüde konuşan meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kendi görüşlerini aktararak, Türk askerine sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti. - SİNOP