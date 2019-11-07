Son Dakika Haberleri: Sinop İl Genel Meclisinden Lösemili Çocuklar Haftası farkındalığı
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Sinop İl Genel Meclisinden Lösemili Çocuklar Haftası farkındalığı

7 saat önce

Sinop İl Genel Meclisi Kasım ayı 4. oturumunda lösemili çocuklara dikkat çekildi.

Sinop İl Genel Meclisinden Lösemili Çocuklar Haftası farkındalığı, System.String[]

Sinop İl Genel Meclisi Kasım ayı 4. oturumunda lösemili çocuklara dikkat çekildi.


Sinop İl Genel Meclisi 4. Oturumu Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumun ilk bölümünde 02-08 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili farkındalık konuşmaları yapıldı. CHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Ozan Sarısoy gündem dışı söz alarak meclis üyelerine taktığı maskeyle hitap etti. Sarısoy, Sinop Atatürk Devlet Hastenesi'ne lösemi ile ilgili ön tedavi uygulanabilecek ayrı bir ünite oluşturulmasını istedi. İl Genel Meclisi Başkanı Üçüncüoğlu da, Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. 29 Ekim - 04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası'na da değinen Üçüncüoğlu, kan bağışı, kök hücre ve organ bağışı konusunda da duyarlılığın önemine değindi ve meclis üyelerine bağış yapmaları çağrısında bulundu. - SİNOP

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis Başkanı, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
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