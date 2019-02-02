Sinop İl Halk Kütüphanesi Üye ve Okuyucu Sayısında Artış

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, her yıl kütüphaneye gelen okuyucu ve üye sayısında artış yaşandığını belirtti.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, her yıl kütüphaneye gelen okuyucu ve üye sayısında artış yaşandığını belirtti.



Akarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1924 yılından bu yana kütüphane olarak hizmet veren Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nde 2018 yılında okuyucu sayısının 64 bin 137, üye sayısının ise 8 bin 353'e yükseldiğini söyledi.





Okuyucu sayısının 2016 yılında 47 bin 836, üye sayısının ise 6 bin 422 olduğunu aktaran Akaslan, 2017 yılında ise okuyucu sayısının 49 bin 754, üye sayısının da 6 bin 911 olarak gerçekleştiğini kaydetti.



Okuyucu ve üye sayısında yükselen bir trend bulunduğunu dile getiren Akarslan, "Kütüphanede bulunan yayın çeşidi ve sayısının fazla olması ve binanın merkezde bulunması, mesai saatlerinin 17.00'den 22.00'ye uzatılması bunda önemli etken. Dolayısıyla öğrenciler, kamu ve özel sektörde çalışanlar istedikleri zaman kütüphaneyi kullanabiliyorlar. Bu da kütüphanenin okuyucu ve üye sayısında artışı sağlıyor." ifadesini kullandı.

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