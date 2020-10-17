Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda - Son Dakika

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda

17.10.2020 16:17
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda, System.String[]

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, ekim ayı sonu itibari ile emekliye ayrılacağını açıkladı.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, ekim ayı sonu itibari ile emekliye ayrılacağını açıkladı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, göreve geldiği günden bu güne 16 yıllık süre zarfında Sinop için yaptığı çalışmaları anlattı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı veda konuşmasında Tosun, "Sinop'ta 2004 yılında Kültür Turizm il Müdürü olarak göreve başladım. Sinop turizm bakımından potansiyel bir il aynı zamanda benim memleketim. Çocukluğundan sonraki hayatım burada geçti. Benim için Sinop'un iki önemi var. Birincisi büyüklerimin atalarımın amcalarımın, babamın da çalıştığı bir şehir. İkincisi de ben buranın parasıyla okudum ve ben bu şehirde yaşıyorum, bu şehrin insanıyım. Ben belki Sivas'ta müdür olmuş olsaydım 8 - 5 çalışıyor olurdum. Ama Sinop kıt imkanları olan öz kaynakları çok yetersiz olan bir il. ben bu şehirde başka kaynakları nasıl seferber edip de bu şehirde bir şey oluşturabilirim ve penceremden emekli olsam da eserimi seyrederim düşüncesi içerisinde oldum" dedi.

Bu şehrin bir haritası bile yoktu

İşe ilk başladığı yıllarda Sinop şehrinin haritasının dahi olmadığını kıt imkanlarla çok şey başardığını ifade eden Tosun yaptığı çalışmaları şu şekilde anlattı:

"Ben buraya başladığımda bu şehrin bir haritası bile yoktu. Diğer illerden ilinizin broşürlerini gönderin dediklerinde gönderecek hiçbir broşürüm yoktu. Ben bu süre içerisinde çalıştığım tüm valilerime şükranlarımı arz ediyorum. Bütün projelerime hep olumlu yanıt vermişlerdir. Bir kişiye teşekkür etmiyorum, o da malum zat FETÖ'den yargılanıyor. Ben de onun davasında müşteki tanığım."

Bütün kaleleri projelendirdim

"Burada başladığımız ilk iş kalelerin projelendirilmesi oldu. Çünkü kalelerimiz eriyordu, yok oluyordu. Kalelerin bir anayasası yoktu. Tüm kareleri projelendirdim. Boyabat Kalesi de dahil. Boyabat Kalesi ne 175 milyonluk 2007'de restorasyon gerçekleştirdik. Güvenli çıkış yollarını gerçekleştirdim arka taraftan doğru çıkış yolunu gerçekleştirdim. Boyabat Kalesi turizme kazandırdım. Boyabat'taki iki binanın kamulaştırılmasında katkım oldu. Bir tanesini vilayet olarak kamulaştırdık kültür evi yaptık.70 bine yakın sivil mimari örneğinin onarımını o bölgede sağladık."

Tarihi cezaevini projelendirdik

"Sinop'a gelince 2008 yılında bir Avrupa Birliği projesi geliştirdim 9.2 milyon avroluk. 2012'ye kadar bu projenin mücadelesini verdim. Önce cezaevini projelendirdik 3 milyon 200 avroya. Viyana firması uluslararası UNESCO kriterlerine göre projemizi hazırladık şimdide restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Kuzey kale surlarını korumak için Kale korumalı mendireğini yaptırdık. Arkeoloji müzesi göreve başladığımda kapalıydı ilk yaptığımız işlerden birisi de müzenin restorasyonunu gerçekleştirmek ve turizme açmak oldu. Bütün kentlerde turizm merkezi yoktu burada bu turizm merkezinin açılmasını sağladık."

Balatlar Kilisesini arkeolojik parka dönüştürmek için çalışma başlattık

"Netice itibarıyla Balatlar Kilisesini kazısını başlattık Bakanlar Kurulu kararıyla. O bölgenin arkeolojik parka dönüştürülmesi için çalışmalarımız var. Sinop için özellikle uluslararası turizm için önemli. Dolayısıyla turizm alanında da birçok çalışmalarımız oldu. Gene fuar tanıtımlarında, belgesel ve filmlerin oynatılmasında hatta 'Pardon' filminde de bizzat görev almak suretiyle Sinop'un tanıtımında katkıda bulundum. Öte yandan turizm yollarının oluşmasında, potansiyelin değerlendirilmesinde İnaltı Mağarası'nın içindeki yolların yapımından tutunda şelale yollarına kadar hepsinin altında imzam var. Bu şehrin turizmi için hep çalıştım ve şehrime bir şeyler kazandırmak istedim. Sinop'un çıtası çok yüksek, Sinop turizm potansiyeli çok yüksek. Ben bu ay sonu itibarıyla görevime veda edeceğim. Umarım ki benden sonra gelen insanlar bu çıtayı düşürmezler. Bu eserlerin üzerine daha da fazla eserler koyarlar temennim odur. Ben bu kente yaşayacağım kendi eserlerimi görmekten büyük gurur duyuyorum. Sinop'a bir çivi çakan herkese müteşekkirim bu projelere bize yardımcı olan herkese müteşekkirim. Yani Sinop'ta Ben çalıştığım tüm dostlarıma arkadaşlarıma bana yardımcı olan herkese ben buradan teşekkür ediyorum. Sonucu olarak Sinop daha güzel eserlere daha güzel hizmete layıktır diyorum." - SİNOP

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda - Son Dakika

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