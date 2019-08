Sinop İmam Hatip Lisesi 17. mezunlar buluşması

Sinop İmam Hatip Lisesi eski dönem mezunları, 17. Geleneksel Mezunlar Günü'nde, Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz İmam Hatip Lisesinde buluştu.

Kurban Bayramı'nın son gününde düzenlenen mezunlar buluşmasının açılış konuşmasında Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı ve gazeteci Osman Aksu, "Başkanı bulunduğum derneğimizin desteğiyle, mezun olduğumuz bu güzel okulumuzda gerçekleştirilen 17. Geleneksel Mezunlar Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün imam hatibin gücü sadece ülkemizin değil dünyanın üzerindedir. Çünkü imam hatip ağacının meyveleri artık, sadece ülke yönetiminde değil, dünya üzerinde de söz sahibidir. İmam hatipler amil, gönül dünyasında huzuruyla imrenilen, başarılarıyla kıskanılan, kendisini en güzel ifade eden, sosyal, kültürel, sanat ve sporda da iddia sahibi, ufku açık, hitabeti güçlü, her zaman en önde, omurgalı insanlar yetiştiren kurumlardır. Hepimizi bu derece önemli eğitim veren okuldan mezun olduğumuz için kutluyorum" dedi.



Ardından Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Aksoy, "Bugüne kadar okulumuzda 1981 yılında ilk ve 2019 yılında son olarak 37. mezunlarımızı verdik. Dolayısıyla bugüne kadar 37 dönem mezun veren büyük bir aileyiz. Sizlerden istediğimiz gönüllü burs verecek arkadaşların yardımı ve burslarına talibiz. Yalnızca burs olarak değil, kitap okuma gurupları için ve kütüphanemiz için kitap bağışlarınızı da bekliyoruz. Gerçekten bu sene başarılı mezun vereceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Gelecekten ümitliyiz. Destek veren ve tüm arkadaşlara ve gönüldaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Sinop İmam Hatip Lisesi mezunu olan AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş, veli ve eğitimci olarak çocukların hem yeni çağa uygun hem de dinini unutmadan yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.



Düzenlenen programa Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz İmam Hatip Lisesinin ismini aldığı Sinoplu Şehit Ömer Can Açıkgöz'ün babası Fahrettin Açıkgöz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Önder Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Özmen, İl Müftü Yardımcısı Kamil Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu ve 100'ün üzerinde eski dönem İmam Hatip mezunları katıldı. - SİNOP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

