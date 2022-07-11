Sinop İnceburun'a 9 gün arayla ikinci ceset vurdu - Son Dakika
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Sinop İnceburun'a 9 gün arayla ikinci ceset vurdu

11.07.2022 19:54
Sinop İnceburun'a 9 gün arayla ikinci ceset vurdu

Sinop'un İnceburun mevkisi kıyısında 9 gün önce bulunan bir cesedin ardından bir erkek cesedi daha bulundu.

Sinop'un İnceburun mevkisi kıyısında 9 gün önce bulunan bir cesedin ardından bir erkek cesedi daha bulundu.

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin etkileri bölgeye halen yansıyor. 9 gün önce İnceburun mevkisinde kıyıya vuran erkek cesedinin ardından bugün aynı bölgede bir ceset daha bulundu. Çevredekilerin cesedi fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekipleri bayram turizminde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapan bölgede çevre güvenliği aldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, savcının incelemesinin ardından cesedi bulunduğu yerden kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

Trabzon Adli Tıp kurumuna sevk edilen cesedin kimliği yapılacak otopsi sonrası belli olacak. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, İnceburun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop İnceburun'a 9 gün arayla ikinci ceset vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop İnceburun'a 9 gün arayla ikinci ceset vurdu - Son Dakika
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