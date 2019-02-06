Son Dakika Haberleri: Sinop İş Kazasında Ölen İşçi Toprağa Verildi

Sinop İş Kazasında Ölen İşçi Toprağa Verildi

12 dakika önce

İş kazasında ölen işçi toprağa verildiTRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parçanın yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi Ebubekir Özdemir (27) Sinop'un...

İş kazasında ölen işçi toprağa verildi

TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parçanın yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi Ebubekir Özdemir (27) Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

Olay, önceki sabah, KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında meydana geldi. Operatörün çalışma yaptığı sırada iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Özdemir'i ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne götürdü. Ebubekir Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ebubekir Özdemir için Sinop'un Ayancık ilçesinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Kılınan namazının ardından Özdemir'in cenazesi Kumarı köyünde toprağa verildi.

Ebubekir Özdemir'in, olaydan bir süre önce inşaatta selfie çekip, 'Az kaldı bitecek inşallah' notuyla fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:23 Kaynak: DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İşçi, Sinop, Güncel
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