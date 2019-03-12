Sinop İstavritin Kilosu 10 Lira
26 dakika önce
İstavritin kilosu 10 liraSinop'ta bolluğu yaşanan istavritin kilosu, 10 liraya geriledi.
İstavritin kilosu 10 lira Sinop
'ta bolluğu yaşanan istavritin kilosu, 10 liraya geriledi. Karadeniz
'de son 10 yılın en verimli palamut sezonunun ardından bu kez de istavrit sezonu yaşanıyor. Sinop'ta bolluğu yaşanan istavrit tezgahlarda yerini almayı sürdürüyor. Geçen hafta 15 liradan satılan istavritin kilosu, 10 liraya geriledi.
Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, istavritin bol olduğunu belirterek Kayıklarımız 250-300 kasa istavrit avlıyor. Havaların ısınması ile insanlar balığa uzak kalmaya başladı. 10 liraya istavrit bedava ama satış yok dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:57 Kaynak: DHA
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