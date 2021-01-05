Sinop itfaiyesi 2020 yılında 713 olaya müdahale etti - Son Dakika

Sinop itfaiyesi 2020 yılında 713 olaya müdahale etti

05.01.2021 14:15
Sinop itfaiyesi 2020 yılında 713 olaya müdahale etti, System.String[]

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılında şehir genelinde 713 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılında şehir genelinde 713 olaya müdahale ettiği bildirildi. Yıl boyunca en çok müdahale edilen yangın türü ise 37 adet ile çöp yangını oldu.

Kurtarma ve afet olaylarına, etkin bir şekilde müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla görev yapan Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, aynı özveriyi 2020 yılında da gösterdi. Asli görevi can ve mal kurtarmak, çevreyi korumak olan Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2020 yılının Ocak ayından itibaren 143 yangına müdahale ederken, 48 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, kurtarma da dahil olmak üzere yangın, baca temizliği, yol yıkama gibi 713 vakaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yıl boyunca en çok müdahale edilen yangın türü, 37 adet ile çöp yangını olurken, 33 konut, 36 adet ot, saman, anız yangını 22 adet baca yangını, 5 adet araç yangını, 1 adet ahır yangını, 3 adet çatı yangını, 6 adet orman yangını olmak üzere toplamda 143 yangın meydana geldi.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, vatandaşların can ve mal güvenliği için 25 itfaiye personeli ve 3 itfaiye aracı ile 7/24 her koşulda hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi. - SİNOP

Sinop itfaiyesi 2020 yılında 713 olaya müdahale etti
Sinop itfaiyesi 2020 yılında 713 olaya müdahale etti
Sinop itfaiyesi 2020 yılında 713 olaya müdahale etti
Sinop itfaiyesi 2020 yılında 713 olaya müdahale etti
Sinop itfaiyesi 2020 yılında 713 olaya müdahale etti

İtfaiye, Yangın, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop itfaiyesi 2020 yılında 713 olaya müdahale etti - Son Dakika


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