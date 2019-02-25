Son Dakika Haberleri: Sinop Kalesi'nde İntihar Girişimi

Sinop Kalesi'nde İntihar Girişimi

1 saat önce

Sinop'ta bunalıma giren bir vatandaş kaleye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Sinop Kalesi'nde İntihar Girişimi, System.String[]
Sinop'ta bunalıma giren bir vatandaş kaleye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Mesut Aydıner, Sinop Kalesi'ne çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların Aydıner'i görmesi üzerine durum 112, polis ve Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler Aydıner'i ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen şahısa sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra polis ekiplerinin sakinleştirdiği şahıs, sağlık ekipleri eşliğinde kaleden indirilerek Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Polis, Sinop, 3. Sayfa
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