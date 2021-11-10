Sinop Kalesi surlarında yapılan restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sinop'ta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi kale surları ve burçlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, AA muhabirine, UNESCO geçici listesinde yer alan Sinop Kalesi'nin kentin simgesi haline geldiğini, kale surlarında acil onarım gereken, can güvenliği acısından tehlike arz eden yerlerde önlem alınması amacıyla restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in girişimleri sonucu kale ve cezaevi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10 milyon lira ödenek ayrıldığını dile getiren Süren, "Ödeneğin 2 milyon liralık kısmı serbest bırakıldı. Bu kapsamda kalelerle ilgili öncelikle çok acil onarılması gereken altı nokta tespit edildi. İskele Meydanı'ndaki güney kale burcundan buzhane yani, Tarihi Cezaevi altındaki surlar, lonca kapısı gibi bölgelerde restorasyon çalışmaları etap etap devam edecek." dedi.

MÖ 2000'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen kalenin yapılan kazılarla daha da eski olduğunun ortaya çıkacağını düşündüğünü anlatan Süren, "Kale surları, binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Her gelen medeniyet tarafından geliştirilerek 11 burç, çok sayıda kapı ve yaklaşık üç bin metre uzunluğunda bir kale bent şehir yapısına sahip oldu." diye konuştu.