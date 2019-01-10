Son Dakika Haberleri: Sinop Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp

Sinop Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp

20 dakika önce

Karadeniz'de balıkçı teknesi battı 2 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (1)Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı.

Karadeniz'de balıkçı teknesi battı 2 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (1)

Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 2 balıkçı kurtarılırken, kayıp 1 balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Sinop'un 1.2 mil açığındaki bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 2 balıkçıyı bota aldı. Kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:33 Kaynak: DHA

Sinop, Karadeniz, Güncel
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