Sinop karadeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldı

Karadeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldı

KARADENİZ'de etkili fırtına nedeniyle av yapılamayınca tezgahlarda balık azaldı.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyen balıkçılar, av sezonunu sürdürüyor. Bölgedeki denizde etkili olan fırtına nedeniyle bir haftadır tekneler, denize açılamıyor. Av yapılamayınca tezgahlarda da balık azaldı. Az miktarda avlanan balık ise kısa sürede tükeniyor. Balıkçılar, hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelip Gürcistan'a geçtiğini, bu nedenle hamsi avının da azaldığını belirtiyor.

Sinoplu balıkçı İbrahim Karaarslan, hava şartlarından dolayı balık tezgahlarında bolluğun olmadığını belirterek, 3-4 günden beri hava çok sert, şiddetli bir rüzgar var. Onun için tezgahlardaki çeşit çok az. 500 kasa kadar hamsi avladık, şimdi onu satıyoruz. Havalar düzelince çeşit de bollanacak. Hamsi şu anda 10 liradan satılıyorö dedi.

Balıkçı Olcay Karabulut ise, 300 kasa hamsi avladık, bu hamsi de ancak Sinop'a yetti. Çevre illere yollayamadık. Trollerde balığımız yok. Artık kış geldi ve deniz suyu soğudu, daha bol balık olacak. Ama şu an şiddetli rüzgar olduğu için denize çıkamıyoruzö diye konuştu.