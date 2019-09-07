Son Dakika Haberleri: Sinop-karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgaha düştü
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Sinop-karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgaha düştü

21 dakika önce

Karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgaha düştüKARADENİZ'de sezonun ilk palamutları Sinoplu balıkçıların ağlarına takılmaya başladı.

Karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgaha düştü

KARADENİZ'de sezonun ilk palamutları Sinoplu balıkçıların ağlarına takılmaya başladı.

1 Eylül'de denizlerde yeni av sezonunun başlamasının ardından Karadeniz'de balıkçılar palamut avlamaya başladı. Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan palamutlar balıkçı tezgahlarını da şenlendirdi. Balıkçı Ahmet Göktepe, palamudun Marmara'dang elen göç balığı olduğunu söyleyerekm Palamut şu anda 10 TL. Karadeniz'de ilk palamut avımız istavritlerin içinden çıktı. O balıklarda geç yavruladığı için. Bu aylarda normalde 1 kilogramlık 700 ve 800 gramlık palamutlar olması lazım. Bunlar 250-300 gram 350 gram civarında. İnşallah daha çok palamut tutmaya başlarız diye konuştu.

Karadeniz, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:37 Kaynak: DHA
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