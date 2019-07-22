SİNOP Kazada yaralanan 'Aykız' sağlığına kavuştu

Kazada yaralanan 'Aykız' sağlığına kavuştu Kastamonu
'da araç çarpması sonucu ağır yaralanan ayı yavrusu, Sinop
'ta uygulanan 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. 'Aykız' adı verilen sevimli ayı, tamamlanan tedavisinin ardından gönderildiği Kastamonu'da doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.
Kastamonu'da 28 Haziran'da, araç çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki ayı yavrusu, getirildiği Sinop'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar
10'uncu Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Görevli veteriner hekimlerce 25 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan ve yaraları iyileştirilen yavru ayı, sağlığına kavuştu. Kısa sürede rehabilitasyon merkezinde ilgi odağı olup 'Aykız' adı verilen ayı, doğal yaşamına bırakılmak üzere üzere Kastamonu'ya gönderildi.
'ŞUAN DOĞAYA GERİ DÖNECEK HALDE'
Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, kaza sonrası ayının vücudunda yaralar, aynı zamanda beyninde ödem oluştuğunu, bu nedenle hayvanın görme kaybı yaşadığını kaydetti. Çalışkan, Aykız Kastamonu ili Şenpazarı ilçesinde trafik kazası sonucu yaralanmış vaziyette bize teslim edildi. Genel olarak trafik kazasına bağlı koordinasyon sorunu ve görme kaybı vardı. Yaklaşık 25 günlük bir tedavinin ardından fonksiyonlarını genel olarak geri kazandı. Şuan doğaya geri dönebilecek halde, bizde ayımızı izleme amaçlı GPS'li tasma takarak tekrar aldığımız bölgeye bırakmak için yola çıkıyoruz dedi.