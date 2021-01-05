Sinop kazıldıkça tarih çıkıyor - Son Dakika

Sinop kazıldıkça tarih çıkıyor

Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu kazısında 97 eser bulundu

SİNOP - Sinop'ta 11 yıldır devam eden Balatlar Yapı Topluluğu kazısında 2020 yılı içinde 97 tarihi eser bulundu.

2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu Sinop'un kültürel miraslarından birini oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 11 yıl önce başlatılan kazılar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında yürütülüyor.

Bugüne kadar on binlerce eserin ortaya çıkarıldığı kazılar 2020 yılında da verimli geçti. Bakanlık tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen kazı ve araştırma çalışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada Balatlar Yapı Topluluğu'nda yıl içinde 97 eserin envantere kaydedildiği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında şimdiye dek 5. ve 6. yüzyıllar arasında tarihlenen mozaikler, 7. yüzyıla ait mezar odaları bulundu. 2020 yılında da kilisenin apsisi ve köpek tasvirli oyma kemik plaka bulundu. Köpek tasvirli oyma kemik plaka sene içinde bulunan önemli eserler arasında yer aldı.

Kazı çalışmalarının kış aylarından sonra devam etmesi bekleniyor.