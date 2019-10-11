"Sinop Keten Çalıştayı" sona erdi

Sinop Valiliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Sinop Keten Çalıştayı", sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Kentte bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya katılan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, çalıştayın sonuç bildirgesini değerlendirdi.

Çalıştaya katılan herkese teşekkür eden Saraçoğlu, keten gibi lifli bitkilerin ekonomik yönden önemine değinerek, bu bitkilerin üretiminin artırılması gerektiğini söyledi.

Lifli bitkilerin çevreye sıfır atık oluşturduğuna işaret eden Saraçoğlu, "Sıfır atık projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın manevi destekleriyle start aldı. Amacımız ve hedefimiz naylonu ortadan kaldırmaktı. Bunun için ne yapabiliriz? İşte lifli bitkilerden ilk etapta bez torba yapabilir ve bunları topluma kazandırabiliriz anlayışıyla yola çıktık." dedi.

Saraçoğlu, ketenden pek çok ülkenin önemli gelir elde ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünyada bugün Fransa, Belçika, Hollanda'nın bir yılda ketenden kazandıkları miktar 68 milyar avro. Ketenin en büyük özelliği, biliyorsunuz balıktaki omega 3'ten 7 bin kat daha fazla omega 3 içeriyor olması, ayrıca ketenin lifli yapısı, çok daha kolay işlenebilir olması ve Türkiye'de bunu işleyebilecek birkaç firmanın olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında ketenin fiziksel lifi, fiziksel dokusu içerisinde anizotropik özelliğe sahip olması nedeniyle dünyadaki yegane bitkidir diyebiliriz."

"Anadolu toprakları bize Allah'ın bir lütfudur"

Avrupa Birliğinin ürettiği milyar avroluk ketenin yüzde 90'ını Çin'in satın aldığını dile getiren Prof. Dr. Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Sinop öyle bir bölge ki keten için biçilmiş kaftan. Ben ülkemize ketenin çok faydalı olacağına inanıyorum. Keten üretimi ekonomimize de müthiş bir katkıda bulunacaktır. Görüyorsunuz Avrupalılar bu işten çok büyük para kazanıyor, biz neden kazanmayalım? Anadolu toprakları bize Allah'ın bir lütfudur. Onu işleyip çalıştırmakta bizim vazifemizdir. 70 yıldır Anadolu topraklarını tepe tepe kullandık. Şimdi yatırım zamanı. Yani bilinçli, akıllı yatırımlarla toprağımızı hem koruyacağız hem de geliştireceğiz. Ketenle ilgili yapılacak araştırmalarda özellikle uçak ve elektronik sanayisinde kullanılacak olması nedeniyle üniversitelerde araştırma birimleri bu konuya eğilebilirler. Destek isterlerse memnuniyetle bu desteği kendilerine verebiliriz."

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları da iki gün süren çalıştayda ketenin genel ve endüstriyel kullanımı, değeri, Türkiye'de keten yetiştiriciliğinin yeri, ülke ve bölge ekonomisine katkılarının ele alındığını söyledi.

Vali Köksal Şakalar'ın katıldığı çalıştayda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileriyle üreticiler ve sanayiciler de yer aldı.