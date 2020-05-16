SİNOP Koronavirüse karşı 'Covidur' adlı yüz koruma maskesi üretti - Son Dakika

Koronavirüse karşı 'Covidur' adlı yüz koruma maskesi üretti

SİNOP'lu girişimci Taner Dinçkurt, koronavirüsle mücadelede kapsamında 'Covidur' ismini verdiği, yerli ve milli yüz koruma maskesi üretti. Hem siperlik hem de gözlük görevi gören maske, temizlendikten sonra tekrar kullanılabiliyor.

Sinop'ta girişimci Taner Dinçkurt, yüzün tamamını koruyan ve temizlendikten sonra tekrar kullanabilme özelliği olan patentli ve uluslararası sertifikalara sahip yüz koruma maskesi üretti. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, yerli ve milli üretimli 'Covidur' maske, hem siperlik hem de gözlük görevi görüyor.

Fabrikada günlük 10 bin adet üretim yapıldığını ifade eden Taner Dinçkurt, 'Bu maske; ağız, göz, burun ile yüz hatlarını tam olarak kapattığı için virüsün temasını kestik ve elden yüze bulaşmasını engelledik. Üründe kırılmaz bir madde kullandık, hem dayanıklı hem de elastik yapısıyla kullanım süresini uzattık. Yüzün alın ve yanak kısımlarını tam olarak kapatan ürünümüzün hava giriş çıkış yeri alt çene kısmıdır. Virüsler havada tutundukları için alt bölümden virüs girişi zordur. Dünyada bugüne kadar birçok maske üretildi fakat virüs girişini bu şekilde önleyici hiçbir maske üretimi gerçekleşmedi. İşte biz bu ürünümüzle Sinop'tan dünyaya koronavirüse karşı yeni bir mücadele başlatıyoruz. Amacımız; yerli ve milli ürünümüzle önce ülkemizde, ardından dünyada virüslere karşı tam koruma sağlamak" dedi.

'DÜNYA PAZARINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ'

Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek olduğunu ifade eden Dinçkurt, 'Yerli ve milli solunum cihazlarımız, dezenfektanlarımız ve birçok yeni atılımlarla örnek olmaya da devam etmektedir. Covidur yüz maskemizle dünya pazarında ülkemizi temsil etmek için ihracat çalışmalarını da başlattık. Ürettiğimiz maskenin tamamen dizaynı ve patenti tarafımıza aittir. 3D yazıcılarda endüstri mühendisleri tarafından uzun çalışmalar sonucu oluşturduk. Çok kaliteli ve özellikli ham maddeler kullandık. Patenti bize ait olan ürünümüz uluslararası sertifikalara sahiptir ve yerli-milli üretimle dünya pazarında ülkemiz temsil edilecek. Üretimini yaptığımız maske medikal, sağlığa uygun bir maskedir. Bu maske, dünya insanlarını tehdit eden koronavirüse karşı üretilmiştir. Tam olarak yüz koruma sağlamakta, kırılmaz, silinebilir ve antibakteriyel özelliklere sahiptir' şeklinde konuştu.