Sinop kotrasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi - Son Dakika

Sinop'ta el yapımı olarak üretilen kotralar (gemi maketi), coğrafi işaretle tescillendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kente özgü kotralar için Türk Patent ve Marka Kurumuna gerçekleştirilen tescil başvurusunun olumlu sonuçlandığı belirtildi.

El yapımı olarak üretilen kotraların tescille koruma altına alınmasının, kentin tanıtımına önemli katkı sunacağı vurgulanan açıklamada, "Coğrafi işaret sayesinde iç ve dış pazarlarda Sinop kotrası artık daha çok tanınır hale gelecektir. Bu süreçte bizlere destek veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına ve diğer paydaşlara teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.