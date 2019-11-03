Son Dakika Haberleri: Sinop kötü hava, balık fiyatlarını artırdı
Son Dakika Güncel Sinop kötü hava, balık fiyatlarını artırdı

Sinop kötü hava, balık fiyatlarını artırdı

6 saat önce

Kötü hava, balık fiyatlarını artırdıSinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler açılamayınca, tezgahta balık fiyatları arttı.

Kötü hava, balık fiyatlarını artırdı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler açılamayınca, tezgahta balık fiyatları arttı. Tezgahlarda, hamsinin fiyatı 5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

Karadeniz Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık fiyatlarında artışa yol açtı. Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, 2 gündür yağan yağmur nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını, bu nedenle fiyatlarda artış yaşandığını söyledi. Hamsinin kasa fiyatının 120 liraya yükseldiğini kaydeden Karabulut, İki günden beri Sinop'ta fırtına vardı, teknelerimiz denize açılamadı ama İnebolu, Abana, Trabzon tarafında balıkçılık oldu. Ama onlarda da 250'şer 300'er kasa şeklinde parça parça balık oldu. Daha önceden 40 TL'ye aldığımız kasasını 120 TL'ye alıyoruz dedi.

'HAVALAR DÜZELİNCE UCUZLAYACAK'

Balıkçı İbrahim Coşkuner, havaların düzelmesiyle hamsinin ucuzlayacağını belirterek, Denizde hamsi var, önümüzdeki günlerde yine hamsi bol olur. Olumsuz hava şartları nedeniyle 10 liraya yükselen hamsi tekrar 5 TL'ye düşer diye konuştu.

Sinop kötü hava, balık fiyatlarını artırdı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
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