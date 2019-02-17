Sinop- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kültür Merkezi'nin Açılışına Katıldı
20 dakika önce
Sinop- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kültür merkezi'nin açılışına katıldı(Tür: Yurt)
Sinop- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kültür merkezi'nin açılışına katıldı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:31 Kaynak: DHA
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