Son Dakika Haberleri: Sinop- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kültür Merkezi'nin Açılışına Katıldı

Sinop- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kültür Merkezi'nin Açılışına Katıldı

20 dakika önce

Sinop- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kültür merkezi'nin açılışına katıldı(Tür: Yurt)

Sinop- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kültür merkezi'nin açılışına katıldı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:31 Kaynak: DHA

Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Sinop, Güncel
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