Son Dakika Haberleri: Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Çobanoğlu: "Sinop'ta turizmde ciddi bir daralma var"
Son Dakika Yerel Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Çobanoğlu: 'Sinop'ta turizmde ciddi bir daralma var'

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Çobanoğlu: "Sinop'ta turizmde ciddi bir daralma var"

1 saat önce

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Çobanoğlu: "Sinop'ta turizmde ciddi bir daralma var"SİNOP - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop'ta turizmde ciddi bir daralma olduğunu söyledi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Çobanoğlu: "Sinop'ta turizmde ciddi bir daralma var"

SİNOP - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop'ta turizmde ciddi bir daralma olduğunu söyledi.

Sinop'un turizmini değerlendiren Çobanoğlu, "İç turizmde ciddi bir daralma olduğunu düşünüyorum. Sinop turizm potansiyelini kullanamıyor. Dolayısıyla bir daralma olduğunu düşünüyorum. Ama sadece daralma değil, kalite eksikliği de olduğunu düşünüyorum. Bu da gelen eski turistlerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum. 2011-2015 tarihleri arasındaki turistlerimizin büyük bölümünü kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü gelen turist niteliği onu gösteriyor. Daha yeni turistler var Sinop'a gelen. Ama bunlar da Sinop'un karakterine uymayan nitelikte turistler. Sinop'un doğasını, denizini ve sosyal hayatını tam olarak benimsemeyen ve bunu tüketemeyen insanlar çoğunluğu. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. İç pazarda ciddi bir tanıtım kampanyasına ihtiyacımız var. Daha yeni turist çekebilecek nitelikte tanıtımlara ihtiyacımız var" dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Çobanoğlu: Sinop'ta turizmde ciddi bir daralma var

Ahmet Çobanoğlu, turist, Sinop, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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