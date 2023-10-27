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Sinop KYK Yurdu Öğrencileri Aydın'daki Asansör Faciasını Protesto Etti - Son Dakika

Sinop KYK Yurdu Öğrencileri Aydın'daki Asansör Faciasını Protesto Etti

Son Güncelleme: 27.10.2023 13:29

Sinop Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Seyyid Bilal Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Aydın KYK yurdunda yaşanan asansör faciasını protesto etti. Öğrenciler, yurt bahçesinde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Sinop Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Seyyid Bilal Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Aydın KYK yurdunda yaşanan asansör faciasını protesto etti. Tepkileri yatıştırmak isteyen yurdun müdürü, öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" diye çıkıştı. Müdürün bu sözleri tepki çekti.

ÖĞRENCİLER AYAKLANDI

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci yurdunda arızalanan asansör düştü ve olayda bir öğrenci hayatını kaybetti. Sinop KYK Seyyid Bilal Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler de dün akşam saatlerinde olaya tepki gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren, yurt bahçesinde toplanan öğrenciler, 'katil KYK', 'susma sustukça sıra sana gelecek', 'verdiğiniz yorgan kefen oldu', 'ölmek değil barınmak istiyoruz' sloganları attı.

"ÇAKILACAĞINI DÜŞÜNÜYORSAN BİNME ASANSÖRE"

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nda Zeren Ertaş için eylem yapan öğrencilere konuşan yurt müdürü "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre." diyerek skandal sözlere imza attı. Öğrencilerse "Ne demek binme" diyerek müdüre çıkıştı.

ALDIĞI CEVAPLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sinop Kredi Yurtlar Kurumu Müdür Yardımcısı Gökhan Kayaçal ise öğrencilere, "Bir yurdumuzda çok üzücü, maalesef sabaha kadar uyumadım, bir hadise yaşandı. Böyle yapmaya gerek yok ki bir sakin olalım. Şu an orada yaşanan olayın tabii ki burada bir yansıması olacaktır. Üzülmüşsünüzdür, kızmışsınızdır, sinirlenmişsinizdir bunları anlıyorum. Şu anda bizim yurdumuzda kaç tane asansör bozuk" diye seslendi. Öğrenciler ise Kayaçal'a, "Yarısı bozuk" yanıtı vererek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

Kredi Yurtlar Kurumu, Aydın, Sinop, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sinop KYK Yurdu Öğrencileri Aydın'daki Asansör Faciasını Protesto Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop KYK Yurdu Öğrencileri Aydın'daki Asansör Faciasını Protesto Etti - Son Dakika
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